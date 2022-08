Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations d'Alexis Sanchez sur son intégration

Publié le 10 août 2022 à 19h35 par La rédaction

C’est désormais officiel : Alexis Sanchez est un joueur de l’Olympique de Marseille. L’attaquant chilien s’est engagé avec le club phocéen pour une saison, plus une en option. Lors de sa conférence de presse de présentation, Alexis Sanchez s'est déjà livré sur son intégration à l'OM.

L’OM a-t-il enfin trouvé son attaquant ? Pablo Longoria a réussi à boucler l’arrivée de l’attaquant chilien Alexis Sanchez. L’international chilien est arrivé en provenance de l’Inter Milan. Libre de tout contrat, le buteur s’est engagé pour une saison dans la cité phocéenne, avec une deuxième année en option. Et il a déjà fait clairement savoir que la pression à l'OM ne lui faisait pas peur.

« J’aime la pression »

Lors de sa conférence de presse de présentation, Alexis Sanchez a évoqué son rapport à la pression, qui promet d’être grande sur ses épaules au vu de l’accueil des supporters de l’OM à son arrivée à l’aéroport. « La pression à l'OM ? J’aime la pression, j’aime que les choses soient difficiles. Cela me pousse à m’améliorer, cela a toujours été le cas durant ma carrière ». Une déclaration qui devrait plaire aux supporters marseillais, qui apprécient cette mentalité.

« Si on veut gagner, il faut être heureux »

Alexis Sanchez a également fait le point sur les différentes étapes par lesquelles il devra passer pour ses premiers pas à Marseille et à l’OM. « Tout d’abord, chercher une maison pour être à l’aise et heureux avec ma famille. Si on veut gagner, il faut être heureux, pas seulement moi, mais aussi ma famille et mes chiens. Ensuite, je vais me concentrer sur le foot ». La priorité d’Alexis Sanchez est donc de se sentir bien à Marseille et à l’OM. Une condition cruciale qui devrait être déterminante pour permettre à Pablo Longoria d’activer la deuxième année de contrat en option comprise dans le bail de l’international chilien.

