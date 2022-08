Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alexis Sanchez explique son transfert à l'OM

Publié le 10 août 2022 à 17h30 par La rédaction mis à jour le 10 août 2022 à 17h32

Alexis Sanchez est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. L’attaquant chilien a résilié son contrat avec l’Inter Milan, et a signé en faveur de l’OM pour venir renforcer la ligne offensive d'Igor Tudor. Présenté ce mercredi, Alexis Sanchez a justifié son transfert à l'OM.

Alexis Sanchez à l’OM, c’est officiel. L’attaquant chilien, qui a résilié son contrat avec l’Inter Milan, s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille. L’ancien buteur d’Arsenal et du FC Barcelone arrive afin d’amener de l’expérience au sein de l’attaque marseillaise. Interrogé en conférence de presse concernant son arrivée, l’international chilien a justifié son choix de rejoindre l'OM.

« C’est une des meilleures équipes de France »

« (Qui je connais déjà à l'OM et ce que je peux apporter ?) Ce qu’on m’a dit, c’est que c'est l'une des meilleures équipes de France. C’est la seule qui a remporté la Ligue des Champions. C’est donc un défi de venir gagner ici. J’ai joué avec certains à Arsenal, mais c’est vrai que je les connais pas encore beaucoup ».

Transferts - OM : La grosse décision de Longoria sur le mercato https://t.co/fx63Fs3Gbf pic.twitter.com/KhfdRMFysC — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

« C’est un défi personnel »

Par ailleurs, Alexis Sanchez a décrit cette nouvelle aventure à l’Olympique de Marseille comme un nouveau défi dans sa carrière. « C’est un défi perso pour moi. J’ai joué en Italie, en Espagne, en Angleterre, et donc maintenant en France. Pourquoi ? Si vous connaissez Lucien Agoumé, il m’en parlait tout le temps et me disait que tout le monde voulait jouer là-bas et que c’était le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions et je me suis dit pourquoi pas ? C’est un défi ».

« On va faire le maximum »