OM : Longoria met la pression à Caleta-Car pour son transfert

Publié le 10 août 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 10 août 2022 à 20h19

Pablo Longoria, qui semble être toujours à la recherche d’un défenseur central pour satisfaire les demandes d'Igor Tudor, doit dans un premier temps faire un dégraissage de son effectif. Alors que Duje Caleta-Car pourrait être sacrifié, le président de l'OM a mis les choses au clair sur ce dossier.

L’OM continue son mercato. La dernière recrue a avoir été annoncée par le club phocéen n'est autre qu'Alexis Sanchez, arrivé en provenance de l’Inter Milan. Cependant, Pablo Longoria ne semble pas en avoir fini avec son marché des transferts. Il serait notamment à la recherche d’un dernier défenseur central pour compléter son effectif. Mais avant cela, l’OM va devoir dégraisser, et Duje Caleta-Car pourrait bien être le prochain joueur dans le collimateur de Pablo Longoria.

« La situation de Caleta-Car est particulière »

En effet, lors de la conférence de presse de présentation d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a évoqué le cas de l’international croate. « La situation de Caleta-Car est particulière. La politique du club n’a pas changé. L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat. C’est clair pour le joueur, mais on a beaucoup parlé avec son entourage ». Une déclaration qui en dirait long sur la suite du mercato…

«L’OM n’aura aucun joueur en fin de contrat »

Pablo Longoria va donc devoir gérer un nouveau dossier majeur en défense : le départ de Duje Caleta-Car. En effet, l’international croate est en fin de contrat à l’issue de la saison. Et Pablo Longoria ne souhaite plus voir aucun départ libre et gratuit, surtout que l’OM manque de liquidités.