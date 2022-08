Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Wijnaldum explique son départ du PSG

Un an après son arrivée, Georginio Wijnaldum a quitté le PSG. Un mariage raté entre le Néerlandais et le PSG alors que le milieu de terrain sortait d'un bon Euro avec sa sélection. Depuis il y a perdu sa place et souhaite la retrouver grâce à son arrivée en Serie A, à l'AS Rome.

L'arrivée de Christophe Galtier a fait des victimes, Georginio Wijnaldum en fait partie. L'ancien joueur des Reds n'entrait pas dans les plans du nouveau coach parisien et a été contraint de trouver un autre club. Il a rejoint l'AS Rome de José Mourinho et, a justifié son choix en conférence de presse.

« Je savais que je venais dans un club avec un stade fantastique »

« J'ai choisi la Roma en raison de l'intérêt et des efforts qu'ils ont fait pour me faire venir. Quand j'ai approché des joueurs comme Salah et Strootman, ils ont tous dit du bien de la Roma. Hakimi a également parlé en bien des Romains. Je connaissais la Roma parce que nous y avions joué au Stadio Olimpico avec Liverpool. Je savais que je venais dans un club avec un stade fantastique. J'ai demandé l'avis de ceux qui en savaient plus que moi et ils en ont tous parlé en bien. L'engagement des Romains était important, je me suis senti apprécié », a lâché Wijnaldum devant les journalistes.

« Il n'a pas eu besoin d'insister pour me convaincre »