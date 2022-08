Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité sur l’intérêt du PSG pour Wesley Fofana

Du côté du PSG, on cherche toujours à faire venir un défenseur central d’ici la fin du marché des transferts. Alors que Luis Campos ne lâche pas l’affaire avec Milan Skriniar, cela semble de plus en plus se compliquer pour le joueur de l’Inter Milan. Par conséquent, le PSG pourrait bien devoir se replier sur un autre de ses dossiers. Et depuis quelques jours maintenant, il est question d’un intérêt pour Wesley Fofana (Leicester). Des précisions ont été apportées sur ce dossier.

Outre Nordi Mukiele, capable de jouer latéral droit et défenseur central, le PSG se cherche encore et toujours un autre défenseur central pour épauler Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Luis Campos a d’ailleurs identifié sa priorité en la personne de Milan Skriniar. Le fait est toutefois que les négociations avec l’Inter Milan sont très compliquées, notamment pour ce qui est du prix du Slovaque. Viendra ? Ne viendra pas ? Telle est donc la question concernant Skriniar. En parallèle, d’autres défenseurs seraient ciblés par le PSG. Cela serait notamment le cas de Wesley Fofana, ancien de l’ASSE et aujourd’hui à Leicester.

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs a donné des précisions ce mardi sur l’intérêt du PSG pour Wesley Fofana. Ainsi, le joueur de Leicester ne serait absolument pas une piste de dernière minute pour le club de la capitale. L’ancien de l’ASSE aurait visiblement toujours été une option pour le PSG, qui n’aurait toutefois pas la même vision que Leicester en ce qui concerne le prix de Fofana. Il y aurait un écart de 30M€ avec ce que les Foxes pourraient accepter pour leur défenseur central.

Le PSG avait donc Wesley Fofana à l'oeil et un plan bien précis aurait été mis en place pour le défenseur central français. Comme développé par Ben Jacobs, l’idée de Luis Campos était de recruter Milan Skriniar cet été puis d’attendre l’été prochain pour s’offrir les services de Wesley Fofana. Un plan mis à mal. En effet, les négociations bloquent avec l’Inter Milan pour le Slovaque et finalement, le PSG pourrait bien revoir ses idées pour le joueur de Leicester.

PSG ideally want Skriniar this window, but negotiations have been tough, then Fofana in 2023. But #CFC's push to buy now could prompt PSG to change their approach. Chelsea far more advanced and will test Leicester's resolve with a big third bid. Fofana wants the move.