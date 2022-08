Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Green se précise

Publié le 9 août 2022 à 15h45 par La rédaction

L'ASSE poursuit son mercato et espère toujours des ventes pour équilibrer ses comptes. Plusieurs joueurs sont sur la liste des transferts, d'autres ont demandé leur départ et certains veulent rester à l'image d'Etienne Green. Le portier stéphanois aimerait poursuivre l'aventure dans le Forez et ne devrait pas quitter le club cet été.

Après les départs de Wahbi Khazri, Lucas Gourna-Douath, Romain Hamouma, Zaydou Youssouf ou encore Denis Bouanga, l'ASSE cherche toujours à vendre des joueurs. Peu veulent rester après la descente en Ligue 2 BKT. Etienne Green, supporter des Verts depuis son plus jeune âge, aimerait lui poursuivre l'aventure et ramener l'ASSE dans l'élite du football français.

Mercato - ASSE : Un nouveau transfert se précise en attaque https://t.co/LAVKyLa3Hg pic.twitter.com/2SE8o2MNuB — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Green souhaiterait rester

Sainté Inside informe sur Twitter après l'émission Sainté Night Club , qu'Etienne Green voudrait continuer l'aventure à Saint-Etienne afin de s'imposer en tant que titulaire. Une décision qui ne devrait pas satisfaire les finances des Verts puisque l'ASSE ne serait pas contre s'en séparer.

Une piste à l'étranger pour Green ?