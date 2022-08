Foot - Mercato - PSG

PSG : Intervention décisive de Nasser Al-Khelaïfi sur ce transfert

Publié le 16 août 2022 à 19h10 par La rédaction

Bien plus discret que durant les étés précédents, Nasser Al-Khelaïfi a travaillé dans l'ombre de Luis Campos durant ce mercato. Le président du PSG est intervenu sur les dossiers chauds dans le sens des arrivées. Les venues d'Hugo Ekitike, Renato Sanches et surtout Nordi Mukiele ont été permises grâce à l'intervention du président parisien.

Le PSG poursuit ses grandes manœuvres sur le mercato. Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont rejoint le club de la capitale durant ce mercato. Mais à la différence des saisons précédentes, Nasser Al-Khelaïfi apparait beaucoup moins en public et laisse faire son directeur sportif. Cependant, le Qatari travaille dans l'ombre et a permis la venue de Nordi Mukiele.

Al-Khelaïfi est intervenu pour Mukiele

Le PSG n'avançait plus dans les négociations avec Leipzig pour le recrutement de Nordi Mukiele. Le journal L'Equipe rapporte que Nasser Al-Khelaïfi, qui entretient des bonnes relations avec Oliver Mintzlaff, est intervenu directement pour décanter les pourparlers. Ce n'est d'ailleurs pas le seul dossier où le président du PSG a mis son grain de sel.

Le travail de l'ombre de Nasser Al-Khelaïfi