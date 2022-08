Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi a piloté le dernier coup du mercato

Après son fructueux passage au LOSC, Renato Sanches a rejoint le PSG. Mais son transfert n'a pas été simple à finaliser. Le PSG devait faire face aux refus des dirigeants lillois ainsi qu'aux concurrents dans le dossier. Les hommes forts de la direction parisienne ont donc pris les choses en main pour faire accélérer le dossier.

C'est désormais officiel, Renato Sanches est un joueur du PSG. Cependant, le joueur aurait pu prendre la direction de l'AC Milan sans l'intervention des hauts responsables parisiens. Le PSG a longtemps négocié avec les dirigeants lillois pour parvenir à un accord, et même Nasser Al-Khelaïfi est entré en jeu. Les dessous d'un transfert qui a failli échapper au PSG...

Campos a convaincu Sanches, Henrique est intervenu

Le journal L'Equipe révèle que Luis Campos en personne s'est très vite mis d'accord avec Renato Sanches pour le convaincre de rejoindre le PSG plutôt que l'AC Milan. Le joueur l'a dévoilé lui-même : « Le rôle de Galtier et Campos dans ma venue ? J’ai plus parlé avec Luis. Quand il a signé au PSG, on est entré en contact et on a parlé, il a parlé avec mon agent et on a trouvé un accord. Pour toutes ces raisons, il a eu un rôle important ». Mais les contacts entre les deux clubs ont débuté grâce à l'intervention de Jorge Mendes, agent de Renato Sanches et de Vitinha. Mais face au refus du board lillois, Antero Henrique a pris le relais dans les négociations. Le Portugais s'est lui-même rendu à Lille afin de développer ses idées. Il a notamment proposé le jeune Thierno Baldé, en vain. Les deux clubs se sont ensuite accordés sur un montant de 13M€+2M€ de bonus. Mais un autre intermédiaire a fait irruption dans le dossier.

Al-Khelaïfi est entré en jeu

Comme révélé par Le10Sport.com, Nasser Al-Khelaïfi est bien entré en jeu dans les négociations pour Renato Sanches. L'Equipe le confirme en indiquant que le président du PSG aurait fait jouer son réseau et son influence. Le PSG avait bon espoir après l'intervention du Qatari. Et quant au milieu de terrain portugais, il estime avoir fait le bon choix.

« Sûr que c’est un bon choix »