Foot - Mercato - PSG

PSG : Un nouveau projet mené en interne par Antero Henrique ?

Publié le 16 août 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Antero Henrique n’a certes pas de fonction officielle dans le nouvel organigramme du PSG, ce qui aurait été son choix, mais le dirigeant portugais est bien une pièce-maîtresse de la révolution évoquée par le président Nasser Al-Khelaïfi en interview en juin dernier. D’ailleurs, Henrique aurait notamment pour but de trouver des clubs qui deviendraient satellites au PSG et donc passerelles pour les jeunes du centre de formation entre autres.

En l’espace de deux ans avec le PSG, en tant que directeur sportif, Antero Henrique a notamment été aux commandes à une échelle différente des dossiers Neymar et surtout de Kylian Mbappé afin de boucler leurs transferts respectifs au PSG. Il faut également lui attribuer de belles ventes et notamment en 2019 juste avant son licenciement, de Christopher Nkunku ou encore de Moussa Diaby. Et ces trois dernières années, Henrique n’a jamais été très loin du PSG grâce à ses rapports avec le premier cercle fermé de l’Émir du Qatar.

Henrique n’a jamais coupé contact avec le Qatar

C’est du moins l’information communiquée par L’Équipe dans ses colonnes du jour. Ce mardi, le quotidien sportif explique qu’Antero Henrique ne serait pas vraiment sorti du paysage à Doha pour le PSG. D’ailleurs, depuis son départ en 2019, il serait arrivé que le Portugais soit consulté pour apporter son expertise sur des points stratégiques du PSG et surtout pour faciliter les opérations Danilo Pereira en 2020 et Nuno Mendes en 2021. En outre, le Paris Saint-Germain lui devrait en grande partie la prolongation de contrat de Kylian Mbappé alors que le champion du monde semblait destiné à rejoindre le Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre cet été. D’ailleurs, les propriétaires qataris du PSG auraient voulu lui offrir un poste officiel au sein de la direction, chose que Henrique aurait refusé. Pour autant son travail resterait le même.

Directeur de la ligue de football du Qatar, Henrique doit trouver des clubs partenaires pour le PSG

En juillet dernier, plusieurs médias ont révélé une volonté ferme du Qatar de copier Manchester City en se trouvant plusieurs partenaires qui deviendraient alors des clubs satellites pour le PSG. C’est d’ores et déjà le cas du KAS Eupen. Les hauts décideurs qataris auraient souhaité en faire de même avec le Sporting Braga, mais le club portugais a publiquement refusé d’avoir ce rôle.

Transferts - PSG : Voilà la révolution du projet QSI pour le mercato https://t.co/nJ0238z37S pic.twitter.com/I2dAVuW4XC — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Pour le bon développement des jeunes du centre de formation et des néo-professionnels