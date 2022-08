Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça se précise pour la prochaine vente de Luis Campos

Alors que Luis Campos cherche toujours à dégraisser l'effectif du PSG, le directeur sportif portugais s'apprêterait à boucler la vente d'un jeune joueur. Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, Eric Junior Dina-Ebimbe est dans le viseur de l’Eintracht Francfort, et les deux clubs se seraient enfin mis d'accord sur le montant de la transaction.

Luis Campos s'active dans le sens des départs. Le Portugais doit faire vite car le mercato ferme ses portes dans deux semaines. Il serait sur le point de boucler la vente du jeune Eric Junior Dina-Ebimbe à l'Eintracht Francfort. Le titi est sur les tablettes du club allemand depuis plusieurs semaines comme vous l'a révélé Le10Sport.com.



Eintracht Frankfurt are set to sign Éric Junior Ebimbe on permanent deal from Paris Saint-Germain. Clubs are now preparing documents as the verbal agreement is already in place. 🚨🔴 #transfers Personal terms agreed last week, deal now set to be done ⤵️https://t.co/sPUS7H9F3T