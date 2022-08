Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Accord confirmé pour ce transfert de Campos

Publié le 11 août 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain a enregistré le départ de Georginio Wijnaldum, il pourrait aussi se séparer d’Idrissa Gueye, qui est lié avec Everton. Mais le PSG pourrait perdre encore un autre milieu de terrain : Eric Junior Dina-Ebimbe. En effet, un accord entre le joueur et l’Eintracht Francfort a déjà été trouvé et il ne resterait plus qu’un accord entre le champion de France et le club allemand pour conclure ce transfert.

Dans l’optique de dégraisser son effectif, le Paris Saint-Germain continue de travailler sans relâche. Après s’être séparé de Georginio Wijnaldum, le club pourrait aussi perdre Idrissa Gueye qui est fortement lié à Everton. Mais comme on vous l’annonçait ce samedi 6 août sur le10sport.com, Eric Junior Dina-Ebimbé intéresse fortement l’Eintracht Francfort et le club allemand avait même déjà formulé une offre de 7M€ au PSG. Mais Luis Campos espérait récupérer un peu plus d’argent sur le transfert de son jeune milieu de terrain.

Eintracht Frankfurt have reached an agreement with Éric Junior Ebimbe on personal terms, talks ongoing with PSG. Luca Pellegrini will also join Eintracht. 🔴 #EintrachtPellegrini will be in Frankfurt on Friday in order to undergo medical tests and complete loan move from Juve. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022

Accord trouvé entre le joueur et Francfort

D’après les informations de RMC Sport , Eric Junior Dina-Ebimbé aurait trouvé un accord contractuel avec l’Eintracht Francfort. Ainsi, il ne reste plus que le compromis entre le Paris Saint-Germain et le club allemand pour conclure le transfert du jeune milieu parisien. Une information confirmée par Fabrizio Romano dans la foulée.

Information confirmée par Romano

Sur son compte Twitter , le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé l’information de RMC Sport concernant l’accord entre Eric Junior Dina-Ebimbé et l’Eintracht Francfort. Il ajoute qu’un autre joueur devrait rejoindre le club allemand et c’est Luca Pellegrini. Le latéral gauche de la Juventus revient d’un prêt avec le Genoa et devrait lui aussi s’engager avec l’Eintracht. Il sera même à Francfort ce vendredi pour passer sa visite médicale.

Le départ de Kostic faciliterait la tâche