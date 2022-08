Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà la révolution du projet QSI pour le mercato

Publié le 16 août 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a opéré à de nombreux changements en interne cet été et notamment au sein de sa direction sportive, les méthodes de recrutement sont relativement différentes avec la nomination de Luis Campos et le retour d’Antero Henrique. Voilà les coulisses du mercato estival 2022 pour le PSG.

À l’issue de l’exercice 2021-2022, le Qatar a pris une décision radicale en remaniant totalement le projet sportif du PSG : out Mauricio Pochettino et Leonardo dont les relations n’étaient vraisemblablement pas au beau fixe, et bienvenue au tandem emmené par Christophe Galtier et Luis Campos. Un duo entraîneur/directeur sportif qui a déjà fait ses preuves par le passé, comme en témoigne le titre de champion de France du LOSC en 2021. Mais en réalité, il ne s’agit pas d’une nouvelle équation à deux mais à trois, puisque le PSG a également fait revenir Antero Henrique dans son unité mercato.

Transferts - PSG : Campos a le feu vert, Henrique pousse pour ce gros transfert https://t.co/DQUAGd8suK pic.twitter.com/0gwmj6zzgH — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Antero Henrique mène la danse au PSG

L’EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour à la nouvelle organisation mise en place par le PSG et détaille notamment le rôle d’Antero Henrique, de retour au club trois ans après son départ. Selon le quotidien sportif, c’est bien l’ancien dirigeant du FC Porto qui mène de front les négociations de transferts, dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs, et il a même joué un rôle-clé dans le dossier Vitinha. Fort de ses relations à Porto, Henrique a réussi à étaler le paiement des 41,5M€ sur deux ans, un sacré soulagement pour les finances du PSG qui dispose d’une enveloppe de base de seulement 80M€ pour son mercato.

Une organisation bien rodée

Sur l’ensemble des transferts, le cheminement est clair en interne : Luis Campos discute d’un profil sur le marché avec Christophe Galtier, et le conseiller sportif du PSG communique ensuite sa liste à Antero Henrique. Mais selon L’EQUIPE , c’est bel et bien ce dernier qui est chargé d’établie le contact avec les clubs et les joueurs concernés dans l’optique d’un transfert. Et il en va de même pour les ventes, un domaine dans lequel le dirigeant portugais a déjà eu l’occasion de faire ses preuves. Et pour le reste, Galtier et Luis Campos savent parfaitement comment fonctionner ensemble…

« J’ai confiance en Campos »