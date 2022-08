Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos soupçonne une supercherie pour ce dossier brûlant

Publié le 16 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Pour remplacer Arnaud Kalimuendo et en plus de Rafael Leao, Luis Campos en pincerait pour Marcus Rashford. Et bien que le joueur soit emballé par l’idée de rejoindre le PSG, le dirigeant parisien estimerait que les zones d’ombres s’accumuleraient dans ce dossier qui prendrait de plus en plus d’ampleur.

Arnaud Kalimuendo a plié bagage et rejoint donc la longue liste des titis parisiens et ne pas avoir pu s’imposer dans l’équipe première du PSG. Entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a immédiatement demandé à Luis Campos, conseiller football du club de la capitale, que du sang neuf soit injecté sur le front de l’attaque pour que Kalimuendo soit numériquement remplacé.

Rashford prêt à se servir du PSG pour un contrat juteux à United ?

Le nom de Marcus Rashford est rapidement sorti dans la presse la semaine dernière via L’Équipe et RMC Sport . Cependant, bien que l’international anglais et enfant de Manchester soit plutôt emballé par le projet sportif du PSG, Manchester United refuserait catégoriquement de céder l’attaquant formé chez les Red Devils. De quoi amener le PSG à se poser des questions sur la volonté de Rashford selon CBS Sports . Malgré des discussions positives qui pousseraient les dirigeants du PSG à envisager une offre de transfert selon The Times, on se demanderait à Paris sur Rashford ne se servirait pas du PSG pour obtenir une meilleure rémunération de la part de United pour la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2023.

Campos sent la supercherie pour Rashford