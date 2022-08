Foot - Mercato - PSG

Interpellé par Galtier, Campos est sans réponse pour ce transfert

Publié le 14 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Le départ d’Arnaud Kalimuendo a numériquement diminué l’effectif de Christophe Galtier et les options du technicien du PSG en attaque. De quoi l’inciter à demander un renfort offensif au conseiller football du Paris Saint-Germain. Luis Campos aurait coché les noms de Marcus Rashford et Rafael Leao, mais semblerait avoir d’ores et déjà échoué dans ces deux dossiers.

Bien qu’il ait été agréablement surpris par l’apport d’Arnaud Kalimuendo durant la tournée de préparation de la saison du PSG, au point de privilégier un départ de Mauro Icardi afin de pouvoir conserver Kalimuendo, Christophe Galtier a témoigné du départ du titi parisien pour le Stade Rennais dans la journée de jeudi.

Galtier demande une arrivée en attaque

De quoi inciter l’entraîneur du PSG à réclamer un renfort dans le secteur offensif à Luis Campos en plus du prêt avec option d’achat obligatoire déjà convenu le mois dernier avec le Stade de Reims pour Hugo Ekitike. « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste là ». a confié Christophe Galtier en conférence de presse jeudi.

Luis Campos pense à Marcus Rashford, mais se heurte à la réticence de Manchester

Jeudi, dans la foulée du départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, L’Équipe a révélé, en parallèle à l’information de RMC Sport, que Luis Campos surveillerait la situation de Marcus Rashford à Manchester United comme Leonardo avant lui initialement dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé qui a finalement prolongé son contrat au PSG. Cependant, et bien que Marcus Rashford n’ait pas fermé la porte à un tel transfert, l’enfant de Manchester United ne disposerait pas de bon de sortie selon ESPN . Pire, le média britannique a affirmé qu’une éventuelle prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire pouvant être automatiquement activée, serait à l’étude à Manchester. Et son nouvel entraîneur Erik Ten Hag n’a pas laissé de place au doute. « C'est un joueur vraiment important, vous l'avez vu dès le premier jour où je suis ici, je suis vraiment heureux avec lui, je ne veux pas le perdre, il est définitivement dans nos plans à Manchester United ».

Quid de Rafael Leao au Milan AC ?

En parallèle de l’opération Marcus Rashford, le Paris Saint-Germain se pencherait sur le dossier Rafael Leao. Ancien joueur du LOSC où Luis Campos l’avait recruté en 2018, Leao a fait son trou au Milan AC aux côtés de Zlatan Ibrahimovic et d’Olivier Giroud. Contractuellement lié au Milan jusqu’en juin 2024, Rafael Leao ne devrait pas bénéficier de la bénédiction des dirigeants rossoneri qui ne prévoiraient pas de discuter avec le PSG au sujet d’un éventuel transfert de l’international portugais de 23 ans.