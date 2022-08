Foot - Mercato - PSG

Qui doit recruter Campos pour épauler Neymar, Mbappé et Messi ?

Publié le 12 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Comme l'a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi, il veut voir Luis Campos lui offrir un nouvel attaquant d'ici la fin du mercato estival. Pour satisfaire les désirs de son entraineur, le conseiller football du PSG a identifié plusieurs profils, dont Rafael Leao, Marcus Rashford ou encore Gonçalo Ramos. Mais, à votre avis, qui doit choisir Luis Campos pour épauler Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi cette saison ?

Malgré l'arrivée d'Hugo Ekitike cet été, le PSG veut toujours renforcer son attaque cet été. D'autant que le club de la capitale a officialisé le transfert d'Arnaud Kalimuendo vers le Stade Rennais ce jeudi soir. Présent en conférence de presse quelques heures plus tôt, Christophe Galtier avait annoncé sans langue de bois que le crack de 20 ans allait quitter le PSG et qu'il voulait que Luis Campos lui offre un nouvel attaquant cet été.

Rafael Leao, la priorité du PSG en attaque

« Je suis heureux pour lui. Au club, on est heureux pour lui. Les choses étaient claires dès la reprise alors qu’il sortait d’une belle saison avec Lens. Il aspirait à avoir du temps de jeu. Ici c’était difficile. Il s’est bien préparé pour l’équipe, pour les matchs amicaux, pour le Trophée des Champions. Mais je savais dès le départ qu’il allait nous quitter, que ce soit pour l’étranger ou en France. Il va arriver prêt (à Rennes). Il était clairement défini qu’il allait nous quitter. On lui souhaite bonne chance », a annoncé Christophe Galtier avant l'officialisation du transfert d'Arnaud Kalimuendo, avant de réclamer du renfort en attaque.

Marcus Rashford, la nouvelle cible XXL du PSG

« Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste là » , a précisé Christophe Galtier, le coach du PSG.

Gonçalo Ramos toujours dans les plans du PSG ?

Alors que Christophe Galtier ne cache pas son envie de recruter un nouvel attaquant, Luis Campos aurait déjà plusieurs cibles en tête pour faire plaisir à l'entraineur du PSG. En effet, le conseiller football parisien aurait identifié le profil de Rafael Leao, qui serait d'ailleurs sa priorité. De surcroit, Luis Campos aurait relancé le dossier Marcus Rashford. Une piste déjà activée par Leonardo lors de son passage au PSG. En parallèle, le nouveau dirigeant parisien n'aurait pas tiré un trait sur Gonçalo Ramos. Par ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva, qui a déjà évolué sur l'aile en attaque, même s'il joue surtout au milieu de terrain avec Pep Guardiola à Manchester City. Enfin, le PSG aurait tenté un coup avec Memphis Depay, même s'il semblerait être destiné à rejoindre la Juventus.



Mais, selon vous, qui doit recruter Luis Campos pour épauler Neymar, Kylian Mbappé et Leo Messi en attaque ? A vos votes !