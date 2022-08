Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Rashford tombe déjà à l'eau

Publié le 12 août 2022 à 13h35 par Quentin Guiton

D’ici la fin du mercato, le PSG souhaite attirer un attaquant supplémentaire dans son effectif. Et le PSG aurait coché un nouveau nom pour accompagner Kylian Mbappé : Marcus Rashford. Le joueur serait même chaud à l’idée de signer avec le champion de France. Seulement, le transfert ne devrait pas avoir lieu. Voici pourquoi…

« Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper » a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi. L’entraineur du PSG a donc bien confirmé que le club souhaitait attirer d’ici la fin du mercato un attaquant supplémentaire capable d’épauler Kylian Mbappé devant. Et après avoir essayé de recruter Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, Luis Campos aurait désormais le regard tourné vers la Premier League et l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford.

Rashford en route pour le PSG ?

Selon les informations de L’Equipe , confirmées par RMC Sport , le PSG voudrait bien attirer l’attaquant anglais de 24 ans cet été. De plus, Foot Mercato révèle que Marcus Rashford serait enclin à rejoindre le club de la capitale, lui qui s’entend très bien avec Kylian Mbappé. Et pourtant, il ne devrait pas y avoir de transfert…

Manchester United ne veut pas le vendre…et veut même le prolonger !

En effet, selon ESPN , Manchester United n’aurait aucune intention de vendre Marcus Rashford cet été, et ce malgré l’intérêt du PSG. Le club anglais ne voudrait entamer aucune négociation et n’accepter aucune offre. L’attaquant anglais serait au cœur des plans d’Erik ten Haag cette saison, lui qui a été utilisé tout au long de l’été et lors du premier match de Manchester United en Premier League (défaite 2-1 face à Brighton). ESPN va même plus loin. Rashford a actuellement encore une année de contrat avec les Red Devils plus une en option, ce qui veut dire que le club mancunien peut le garder jusqu’en 2024. Les pensionnaires d’Old Trafford souhaiteraient même conclure un accord pour un nouveau contrat avec Marcus Rashford.

Le PSG très loin des attentes de Manchester United