Mercato - PSG : Une réponse fracassante tombe pour Marcus Rashford

Publié le 12 août 2022 à 10h45 par Quentin Guiton

En quête d’un attaquant supplémentaire d’ici la fin du mercato, le PSG aurait un nouveau gros nom en tête : Marcus Rashford. De son côté, l’attaquant anglais serait même ouvert à une arrivée du côté du club de la capitale. Seulement, ce transfert viendrait déjà de se refroidir. En effet, Manchester United ne souhaiterait absolument pas laisser filer Rashford cet été…

Ce jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé qu’il espérait bien accueillir un attaquant supplémentaire d’ici la fin du mercato, un joueur capable d’épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. Et après les échecs des pistes Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, Luis Campos aurait coché un nouveau nom, venant de Premier League : Marcus Rashford.

Rashford prochain gros coup du PSG ?

Selon les informations de L’Equipe , confirmées par RMC Sport , le PSG voudrait ainsi attirer l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford. Selon RMC , les négociations seraient même bien réelles. De plus, selon Foot Mercato , l’Anglais voudrait rejoindre le club de la capitale, lui qui s’entend idéalement avec Kylian Mbappé.

Manchester United calme le PSG