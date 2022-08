Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a dressé son plan de vol pour le mercato

Publié le 11 août 2022 à 23h00 par Jules Kutos-Bertin

A trois semaines de la fermeture du marché des transferts, le PSG doit s’affoler pour étoffer au maximum l’effectif de Christophe Galtier. En plus du dossier Marcus Rashford, Paris ciblerait toujours un défenseur central : Milan Skriniar ou Mohamed Simakan. Et un milieu de terrain serait aussi espéré, Fabian Ruiz étant la piste la plus chaude.

Même si l’effectif du PSG a déjà fière allure, le mercato est encore loin d’être terminé. Comme l’a expliqué Christophe Galtier la semaine dernière, il attend encore trois recrues. Ce jeudi, le technicien français en a dit un peu plus sur ses désirs en attaque. « Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper », a lâché le coach parisien.

Le PSG veut Marcus Rashford en attaque

A ce poste, le PSG a rouvert un vieux dossier : Marcus Rashford. Les premiers contacts ont été noués et l’attaquant de Manchester United aurait déjà pris sa décision, il veut rejoindre le club de la capitale. Si ce feuilleton se boucle, il en restera plus que deux à finaliser pour le PSG.

Skriniar ou Simakan derrière, Fabian Ruiz dans l’entrejeu ?