Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle à 80M€ pour ce crack

Publié le 11 août 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En plus de Nordi Mukiele, Luis Campos aimerait recruter un deuxième défenseur central lors de ce mercato estival. Alors que le transfert de Milan Skriniar serait très difficile à boucler, le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Josko Gvardiol au cas où. Mais il semblerait que la bataille soit déjà perdue d'avance pour le crack de Leipzig.

Tout juste arrivé au PSG, Christophe Galtier a décidé très vite de mettre en place une défense à trois. Pour permettre à son entraineur d'être performant tout au long de la saison, Luis Campos s'est donc mis au travail pour lui dénicher un nouveau défenseur central. Et alors qu'il aurait lancé les grandes manoeuvres pour recruter Milan Skriniar, le conseiller football du PSG a finalement dû se rabattre sur Nordi Mukiele, et ce, parce que l'Inter se montrerait intransigeant en exigeant 70M€ pour le transfert du Slovaque.

Mercato - PSG : Ça se précise pour le transfert de Keylor Navas https://t.co/gMI7zzjfQP pic.twitter.com/7QAjdClLhm — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Le PSG a identifié le profil de Josko Gvardiol

Malgré la signature de Nordi Mukiele, Luis Campos voudrait toujours renforcer la défense centrale de Christophe Galtier. Ainsi, le nouveau conseiller football du PSG n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Milan Skriniar. Toutefois, ce dossier resterait très compliqué à boucler. Par conséquent, Luis Campos aurait commencé à sonder le marché pour trouver un plan B, et il aurait déjà identifié plusieurs cibles.

Josko Gvardiol bloqué par Leipzig cet été

En plus de Wesley Fofana, Luis Campos aurait tout récemment coché le nom de Mohamed Simakan. Et à en croire Saber Desfarges, le conseiller football du PSG aurait déjà lancé les contacts pour mener à bien ce dossier. D'ailleurs, Mohamed Simakan ne serait pas le seul défenseur français à avoir été contacté par Luis Campos dernièrement.

Leipzig a refusé une offre de 80M€ pour Josko Gvardiol