Foot - Mercato - PSG

PSG : Un coup de tonnerre à 20M€ pour le transfert de Skriniar

Publié le 11 août 2022 à 19h10 par Jules Kutos-Bertin

Depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar est la piste numéro une du PSG pour renforcer sa défense centrale, mais le transfert ne s’est toujours pas fait en raison des grosses exigences de l’Inter Milan. Les Nerazzurri pourraient d’ailleurs se servir d’une belle vente pour blinder son contrat, alors que le PSG continue d’y croire.

Christophe Galtier l’a confié la semaine dernière, il attend encore au moins trois recrues, dont un attaquant et un défenseur. Même si Presnel Kimpembe a décidé de rester au PSG comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité, Luis Campos planche sur le dossier Milan Skriniar depuis de longues semaines.

L’Inter Milan veut blinder Milan Skriniar

Et les dernières nouvelles ne sont pas forcément rassurantes pour le PSG. D’après les informations de C alciomercato .com , l’Inter Milan souhaiterait utiliser les 20M€ de la vente d’Andrea Pinamonti pour blinder le contrat de Milan Skriniar. Libre dans une saison, l’international slovaque ne devrait pas dire non à une prolongation si jamais le deal avec le PSG ne se fait pas.

Le PSG n’a pas abandonné pour le transfert de Skriniar

Malgré tout, le PSG espèrerait toujours le faire venir. Les dirigeants parisiens ne sont pas démoralisés par les grosses attentes de l’Inter Milan et une solution est toujours cherchée. Mais en cas d'échec sur ce dossier, Luis Campos a activé un plan B : Mohamed Simakan.