PSG : En attaque, Campos a sa priorité sur le mercato

Publié le 11 août 2022 à 17h15 par Thibault Morlain

Un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Voilà que ce que recherche le PSG d’ici la fin du marché des transferts. Et pour chaque poste, Luis Campos a sa préférence. Pour ce qui est renfort offensif, aucun profil ne se détachait vraiment. Mais la priorité serait pourtant claire et c’est Rafael Leao (Milan AC) qui serait désiré à Paris.

Ce jeudi, en conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé la tendance : un attaquant est bien recherché par le PSG. « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper », a lâché Galtier.

Rafael Leao et personne d’autre

La question est alors de savoir qui veut Luis Campos pour le PSG. Jusqu’à présent, le Portugais n’a connu que des échecs avec Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca. Mais le conseiller sportif du PSG a d’autres idées. Et à en croire les informations de Média Foot , la priorité de Campos serait clairement établie et elle se nommerait Rafael Leao. Aujourd’hui au Milan AC, le Portugais serait l’unique dossier sur lequel travaillerait son compatriote à Paris.

Kalimuendo en attendant Icardi

Mais pour boucler le transfert de Rafael Leao, le PSG va devoir vendre. Si Arnaud Kalimuendo va s’engager avec Rennes, cela ne sera toujours pas suffisant. En effet, il faut également que Mauro Icardi s’en aille. Une fois cela réglé, l’opération Leao pourra être enclenchée, mais l’Argentin est encore loin d’être parti…