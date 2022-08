Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un nouvel échec pour Campos en attaque ?

Publié le 11 août 2022 à 16h00 par Quentin Guiton

Le PSG aimerait recruter un attaquant supplémentaire d’ici la fin du mercato. Après les échecs des pistes Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca et Benjamin Sesko, Luis Campos penserait à Gonçalo Ramos (Benfica). Alors que le PSG serait intéressé depuis juin, c’est un autre prétendant qui s'apprêterait à passer en premier à l’attaque…

Même après avoir recruté Hugo Ekitike, le PSG souhaiterait encore recruter un renfort en attaque pour aider Kylian Mbappé. Luis Campos aurait même déjà identifié un profil, un attaquant bon dans le domaine aérien.

Mercato - PSG : La stratégie est dévoilée pour le transfert de Simakan https://t.co/HuoUp7TFit pic.twitter.com/aRZu5211g1 — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Le PSG bien intéressé par Gonçalo Ramos mais…

Ainsi, après avoir échoué sur les pistes Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca et Benjamin Sesko, Luis Campos aurait toujours le nom de Gonçalo Ramos en tête, pour qui Benfica demanderait 30M€. D’ailleurs, Fabrizio Romano confirme ce jeudi que le PSG penserait bien à l’attaquant portugais de 21 ans depuis juin. Cependant, il n’y aurait toujours aucun accord. De plus, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier. En effet, d’après le journaliste Nicolo Schira, outre le PSG et Newcastle, Wolverhampton serait aussi sur les traces du joueur.

Newcastle va dégainer en premier !

Et selon Fabrizio Romano, l’un des prétendants s’apprêterait à lancer l’offensive. Ainsi, Newcastle préparerait une proposition officielle à Benfica pour Gonçalo Ramos, sa nouvelle cible prioritaire en attaque. Des discussions seraient même en cours du côté du joueur et les pourparlers devraient se poursuivre avec le club lisboète. Cependant, le journaliste termine en précisant qu’il n’y aurait toujours aucun accord non plus avec Newcastle pour le moment. Mais le PSG est prévenu, il va devoir enclencher la vitesse supérieure sur ce dossier…