PSG : Un échec se précise pour Luis Campos pour le mercato

Bien qu’Hugo Ekitike ait déjà rejoint les rangs de l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos semblerait travailler sur le recrutement d’un autre attaquant en la personne de Gonçalo Ramos. Cependant, Newcastle mettrait la pression au PSG pour le jeune attaquant de 21 ans du Benfica Lisbonne.

Certes, Luis Campos a déjà recruté Hugo Ekitike et peine à se séparer des indésirables de Christophe Galtier, bien que l’entraîneur ait affirmé au micro de Canal+ samedi dernier ne pas apprécier ce terme. Cependant, selon L’Equipe , le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait la ferme intention d’attirer un attaquant supplémentaire avant la clôture du mercato. Et le profil de Gonçalo Ramos serait apprécié de la direction parisienne.

Pour l’émission Football Daily de Sky Sports , Pedro Sepulveda s’est confié sur le dossier Gonçalo Ramos. Selon les informations récoltées par le journaliste de Sic Noticias , Newcastle surveillerait bel et bien l’évolution de la situation de Ramos et ce, depuis un bon moment. Une offre officielle de plus de 30M€ serait en préparation du côté du comité de direction des Magpies . La proposition de transfert en question devrait être soumise au Benfica Lisbonne dans les prochains jours. Et bien que le nouvel entraîneur du Benfica ne prévoirait pas d’inclure Ramos dans son onze de départ, la direction du Benfica Lisbonne n’écouterait pas les offres en dessous de la barre des 30M€.

🗣 "Gonçalo Ramos could be one of the targets of Newcastle."Pedro Sepulveda gives an insight of the potential move of Ramos from Benfica to Newcastle pic.twitter.com/wz8fb82dX7