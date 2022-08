Foot - Mercato - PSG

Transferts : Les plus grosses défaites de Luis Campos au PSG

Publié le 10 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Recruteur renommé, Luis Campos a relevé un gros challenge en acceptant de succéder à Leonardo à la tête de la section sportive du PSG. Conseiller football du club de la capitale, Campos a du pain sur la planche pour d’une part dégraisser l’effectif du Paris Saint-Germain, mais aussi pour y redessiner les contours. Chose à laquelle le dirigeant portugais s’est déjà attelé. Néanmoins, malgré les quatre premières recrues, Luis Campos a essuyé de gros revers.

Aurélien Tchouaméni

Le 11 juin dernier, Aurélien Tchouaméni faisait le choix de snober le PSG pour s’engager en faveur du Real Madrid après deux saisons passées à l’AS Monaco. Piste initiée par Leonardo, ex-directeur du Paris Saint-Germain, ce dossier a été repris en main par Luis Campos. Bien qu’il soit seulement officiellement devenu le conseiller football du PSG le 10 juin, Campos travaillait bien avant sur le mercato du PSG et sur la possibilité de recruter Aurélien Tchouaméni au PSG. Et certains médias dont le journaliste Matteo Moretto évoquaient un forcing commun de Luis Campos et de Kylian Mbappé pour que Tchouaméni débarque au PSG. Et ce n’est pas le principal intéressé qui dira le contraire comme ce fut le cas lors de sa conférence de presse de présentation. « Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j’allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Mais il a compris et il est content pour moi ». Premier échec de taille pour Luis Campos, qui en a appelé d’autres.

Robert Lewandowski

Il a été une véritable piste de Luis Campos. Dès son arrivée en temps que conseiller football du PSG, le dirigeant portugais a caressé le rêve de faire évoluer Kylian Mbappé et Robert Lewandowski ensemble à la pointe de l’attaque parisienne accompagnés de Lionel Messi en soutien. Finalement, comme pour Chelsea, Lewandowski a snobé l’intérêt du PSG pour s’engager en faveur du FC Barcelone. Fier de sa victoire, le président Joan Laporta n’a pas manqué de rappeler l’échec du PSG et donc de Luis Campos lors de la présentation de Robert Lewandowski au Camp Nou. « Nous avons concouru avec des équipes comme le PSG, Chelsea et le joueur voulait venir au Barça. C’est ce que j’aime. Comme l’a dit Johan, je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, et nous devons les remercier car ils gagnent moins et subissent une grande pression du Bayern, pour qui j’ai beaucoup de respect. ».

Jules Koundé

Depuis son arrivée au sein de la direction du PSG, Luis Campos ferait du recrutement d’un défenseur central une priorité. A ce jour, seul le polyvalent latéral droit Nordi Mukiele est venu renforcer le secteur en question cet été. Et alors que Milan Skriniar est la priorité du conseiller football du PSG, l’option Jules Koundé aurait considérablement été prise en considération. Cependant, comme Lewandowski avant lui, Koundé a fait le choix de repousser les avances du PSG pour signer au FC Barcelone.

Transferts - PSG : Luis Campos a dégainé son offre pour Fabian Ruiz https://t.co/1mCD0TmgLt pic.twitter.com/MJOzw4iYSz — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

En attendant les échecs Bernardo Silva et Wesley Fofana ?