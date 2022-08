Foot - Mercato - PSG

Le rêve de Luis Campos vole en éclat, le Barça se frotte les mains

Publié le 9 août 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Après Renato Sanches, place à Bernardo Silva ? Luis Campos aimerait réitérer l'expérience en recrutant au PSG un joueur dont il s'était déjà attaché les services par le PSG. Néanmoins, le conseiller football du PSG ne devrait pas pouvoir parvenir à ses fins avec le Portugais comme ce fut le cas en 2014 à l'AS Monaco. Et pour cause, le FC Barcelone semble être en pole position et la famille Silva entamerait les démarches pour dénicher un domicile en Catalogne.

Ayant recruté Bernardo Silva à l’AS Monaco à l’été 2014, Luis Campos n’a pas oublié l’international portugais qui évolue à Manchester City et qui est sous contrat jusqu’en juin 2025. Et comme pour Renato Sanches qu’il a retrouvé au PSG cet été, le conseiller football du Paris Saint-Germain semble être enclin à l’idée d’une nouvelle fois recruter Bernardo Silva, mais cette fois-ci pour le club de la capitale. Le 3 août dernier, le10sport.com vous révélait un intérêt clair de Luis Campos pour Bernardo Silva bien qu’aucune offensive concrète n’ait été initiée envers Manchester City pour un transfert.

Courtisé par le PSG, Bernardo Silva privilégie le FC Barcelone

Néanmoins, Bernardo Silva cultiverait bel et bien le désir de se lancer un nouveau challenge ailleurs. Et il semble que le PSG ne soit pas la priorité du milieu offensif de Manchester City. Le10sport.com vous a en effet affirmé la semaine dernière que le FC Barcelone était un rêve non dissimulé de Silva. Pour autant, le FC Barcelone doit mettre sur pied un plan béton pour assumer financièrement une telle opération, bien qu’elle ne soit pas hors de prix d’après les derniers bruits de couloir.

Manchester City attendrait entre 50 et 60M€

D’après les informations divulguées par Gerard Romero sur Twitch pour Jijantes FC, l’opération Bernardo Silva se trouverait dans la lignée des transferts de Gabriel Jesus à Arsenal et de Raheem Sterling, le premier étant parti chez les Gunners contre un chèque avoisinant les 50M€ lorsque l’international anglais a signé chez les Blues contre la coquette somme de 56M€. D’après Romero, le transfert de Bernardo Silva au FC Barcelone se situerait entre 50 et 60M€ comme ses deux anciens coéquipiers à Manchester City.

Mercato - PSG : Campos reçoit une grande nouvelle pour le transfert de Bernardo Silva https://t.co/FFSrHjBZkh pic.twitter.com/EQwjRXJxbL — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Le clan Bernardo Silva prévoirait une chasse à un domicile à… Barcelone !