Mercato - PSG : Luis Campos a de la concurrence pour Gonçalo Ramos

Le PSG est toujours à la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts. Après l’échec Gianluca Scamacca, Luis Campos suivrait Gonçalo Ramos, qui évolue au Benfica. Mais le conseiller sportif n’est pas seul sur ce dossier, puisque Newcastle et Wolverhampton seraient également intéressés et récemment venus aux renseignements pour le joueur de 21 ans.

Quels seront les prochains mouvements du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts ? Après avoir annoncé l’arrivée de Renato Sanches la semaine dernière, le PSG serait proche d’accueillir Fabian Ruiz. Luis Campos souhaite que ce dossier avance rapidement et aurait déjà un accord avec l’international espagnol. Il faut maintenant s’entendre avec Naples, qui demanderait 23M€ plus 5M€ de bonus.

Dans le même temps, le conseiller sportif parisien est également à la recherche d’un attaquant. Cible prioritaire de Luis Campos au moment de sa prise de fonction, Gianluca Scamacca s’est engagé il y a quelques semaines avec West Ham. Le PSG explore donc d’autres options, parmi elles on retrouve notamment Gonçalo Ramos.

#Newcastle and #Wolverhampton are interested in #Benfica’s striker Gonçalo #Ramos. Opened talks. #transfers #NUFC #Wolves