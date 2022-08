Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos connait déjà le nom de sa prochaine vente

Afin de dégraisser l’effectif du PSG cet été, Luis Campos va boucler le départ d’Arnaud Kalimuendo après avoir officialisé le prêt de Georginio Wijnaldum vers l’AS Roma. Toutefois, l’attaquant de 20 ans ne devrait pas être le dernier départ à venir au sein du groupe parisien, bien au contraire. D’ailleurs, Luis Campos connaitrait déjà le nom de sa prochaine vente estivale.

S’il était déjà actif dans le sens des arrivées, le PSG commence à s’activer au niveau des départs. Après avoir bouclé le prêt de Georginio Wijnaldum il y a peu de temps, Luis Campos aurait finalisé le transfert d’Arnaud Kalimuendo. L’attaquant de 20 ans devrait s’envoler vers Rennes contre un chèque de 25M€. Mais le titi parisien ne devrait pas être le dernier départ à avoir lieu au sein de l’effectif du PSG.

Done deal, documents completed. Arnaud Kalimuendo joins Rennes on permanent deal from PSG, fee will be close to €25m. Medical today, sell-on clause included. Deal signed between clubs. 🚨🔴🇫🇷 #PSGNext departure: Thilo Kehrer, West Ham and Sevilla are both keen on signing him. pic.twitter.com/NeA2ydmTjg