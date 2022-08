Foot - Mercato - PSG

Mercato : Kalimuendo, le PSG n’a pas fait aussi bien depuis 2018

Publié le 11 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Après deux ans en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo ne va finalement pas s’éterniser au PSG. Malgré une bonne préparation durant laquelle il a tapé dans l’oeil de Christophe Galtier, le buteur va faire ses valises sur ce mercato. Et c’est Rennes qui s’apprête à rafler la mise. Un transfert annoncé à 25M€ pour Kalimuendo. Une grosse vente qui n’était plus arrivée depuis un certain temps maintenant au PSG.

Tandis que le PSG se cherche encore un attaquant sur ce mercato, des questions se posaient alors sur Arnaud Kalimuendo. De retour de deux ans en prêt au RC Lens, le joueur formé à Paris avait fait forte impression, mais pas de quoi taper dans l’oeil de Luis Campos. En effet, alors que le PSG veut faire rentrer de l’argent dans les caisses, l’aspect financier aura pris le dessus. La valeur marchande de Kalimuendo étant élevée, il était ainsi poussé vers la sortie. Et voilà qu’un transfert s’apprête à être acté.

Direction Rennes

Annoncé dans le viseur de Leeds ou encore Nice, Arnaud Kalimuendo va finalement rejoindre Rennes. En effet, les médias français s’accordent à dire que tout est bouclé pour le transfert de l’attaquant du PSG vers le club breton. Et alors que le club de la capitale espérerait récupérer 25M€ pour son attaquant, c’est bien cette somme qui devrait rentrer dans les caisses parisiennes. Une jolie vente réalisée là par Luis Campos et Antero Henrique.

Les dernières ventes du PSG

Et ces dernières années, les grosses ventes ont été rares du côté du PSG. Cet été, Alphonse Areola a été cédé pour 10M€ à West Ham. En 2021, Mitchel Bakker avait été vendu pour 7M€ au Bayer Leverkusen. En 2020, seul Moussa Sissako avait rapporté moins d’un million d’euros au PSG. En 2019, cela a été un peu plus animé avec le départ de Giovani Lo Celso au Betis pour 22M€, celui de Moussa Diaby au Bayer Leverkusen pour 15M€, celui de Christopher Nkunku à Leipzig pour 13M€ ou encore ceux de Timothy Weah et Arthur Zagre vers Lille et Monaco, chacun pour 10M€.

Le précédent Gonçalo Guedes

Mais pour assister à une vente supérieure aux 25M€ que le PSG va récupérer avec Arnaud Kalimuendo, il faut remonter à l’été 2018. Et c’est alors Gonçalo Guedes qui avait rapporté un énorme chèque au club de la capitale. Au terme d’un prêt du côté de Valence, le Portugais avait finalement été acheté définitivement par le club Che. Le montant ? L’opération Guedes était alors de 40M€.