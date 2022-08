Foot - Mercato - PSG

Avec lui, le PSG prépare du lourd sur le mercato

Publié le 11 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Cet été, en nommant Luis Campos au poste de conseiller football et donc en charge du recrutement, le PSG savait qu'il changerait de stratégie sur le mercato. Et pour cause, le dirigeant portugais est proche du célèbre agent Jorge Mendes et le deux hommes semblent décidés à collaborer sur le mercato.

L'organigramme du PSG a lourdement été modifié. Le changement le plus important est bien évidemment l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller football, qui remplacer Leonardo, désormais ex-directeur sportif du club. Par conséquent, la stratégie sur le mercato évolue puisque les deux hommes ont des réseaux différents, et pour Luis Campos, Jorge Mendes est un homme important.

Il fallait s'y attendre, le mercato du PSG prend un bel accent portugais depuis l'arrivée de Luis Campos. Et ça pourrait encore se prononcer dans les semaines / mois à venir...➡️ Bernardo Silva (M. City) ➡️ Rafael Leao (Milan AC)➡️ Manuel Ugarte (Sporting)🇵🇹🇵🇹🇵🇹#BemVindo — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 3, 2022

Vitinha et Renato Sanches débarquent au PSG

Et les deux hommes n'ont pas perdu de temps pour collaborer ensemble. En effet, la première recrue de l'ère Campos au PSG est un joueur de l'écurie Mendes, à savoir Vitinha qui a débarqué pour 41,5M€ à Paris en provenance du FC Porto. Plus récemment, c'est Renato Sanches qui a signé au PSG pour un peu plus de 10M€ alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat au LOSC.

Campos n'en a pas finit avec l'écurie Mendes

Et ce n'est probablement pas terminé puisque d'autres joueurs gérés par Jorge Mendes sont annoncés dans le viseur du PSG. Comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva est très apprécié par Luis Campos. Les pistes menant à Rafael Leao (AC Milan) et Manuel Ugarte (Sporting CP) ont également circulé. Sans oublier le fait que le joueur le plus prometteur du centre de formation parisienne, Warren Zaïre-Emery, a récemment confié ses droits à Jorge Mendes.