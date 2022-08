Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos boucle sa quatrième vente de l’été

Publié le 10 août 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Après Alphonse Aréola, Marcin Bulka et Thierno Baldé, Arnaud Kalimuendo va lui aussi définitivement quitter le PSG dans les prochaines heures à en croire L’Equipe et Le Parisien. Un accord de principe aurait été trouvé avec le Stade Rennais pour que le titi parisien rejoigne Rennes pour une somme comprise entre 20 et 25M€. Et grâce à ce coup, Luis Campos pourrait mener à bien la fin de son recrutement par la même occasion.

Avec Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Rafinha ou encore Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo fait incontestablement partie de l’opération dégraissage du PSG. Et il se pourrait bien qu’avant tous les autres cités, le titi parisien soit le prochain joueur à plier bagage. Comme Marcin Bulka, Alphonse Aréola et Thierno Baldé, Kalimuendo va être définitivement transféré du PSG lorsque Colin Dagba et Georginio Wijnaldum n’ont été que prêtés à Strasbourg et à la Roma. Et pourtant, rien n’était décidé il y a de cela quelques jours.

Galtier n’était pas d’accord pour laisser partir Kalimuendo, le titi voulait tout donner pour le PSG

Dernièrement, Arnaud Kalimuendo, qui a fait bonne impression auprès de Christophe Galtier et de son staff depuis la reprise de l’entraînement le 4 juillet dernier, faisait passer le message suivant au sujet de sa situation alors qu’il sortait déjà de deux saisons de prêt au RC Lens. « Personnellement, je me prépare d'une belle manière, je sens que je suis en forme, que j'ai les jambes, donc tant que je serai ici je me donnerai totalement à fond. Je suis très content, c'est une bonne chose pour moi et pour le club ». CBS Sports vous affirmait dernièrement que l’entraîneur Christophe Galtier et le conseiller football Luis Campos étaient en désaccord quant au dossier Kalimuendo. Le coach voulait le conserver quitte à sacrifier Mauro Icardi lorsque le dirigeant portugais voulait se servir de la belle cote du titi parisien afin de réinjecter l’argent récolté dans la dernière ligne droite du mercato estival du PSG.

Arnaud Kalimuendo s’est résigné et met les voiles vers Rennes pour 25M€...

Mais finalement, la saison 2022/2023 n’aura duré qu’un seul match de Ligue 1 à Clermont (5-0) samedi dernier, rencontre à laquelle Arnaud Kalimuendo n’a pas prit part. Pourtant indécis, l’attaquant se serait finalement résigné à l’idée de quitter son club de coeur afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs où il aura la possibilité de poursuivre sa progression selon Le Parisien en signant en faveur du Stade Rennais. Dans les prochaines heures, il se pourrait que le transfert de Kalimuendo à Rennes se concrétise. En l’état, un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et le Stade Rennais pour un transfert dépassant la barre des 20M€, bonus compris. L’Equipe se montre plus mesuré. D’après le quotidien sportif, tout ne serait pas encore bouclé pour ce transfert, il resterait en effet quelques détails à régler avec les différentes parties et surtout, l’indemnité globale de cette opération s’élèverait jusqu’à 25M€, soit l’offre que Leeds aurait été prêt à formuler. Mais finalement, comme l’OGC Nice ou Everton, Leeds s’est incliné devant le Stade Rennais. Selon L’Equipe , le PSG devrait d’ailleurs toucher un pourcentage sur l’éventuelle future revente de Kalimuendo par Rennes.

🚨Arnaud Kalimuendo va s’engager avec #Rennes. Accord trouvé avec le PSG pour son transfert. L’attaquant sera sur place très bientôt, probablement demain #mercato @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 10, 2022

