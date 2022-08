Foot - Mercato - PSG

PSG : Tuchel reçoit une réponse à 100M€ pour cette piste de Campos

Publié le 10 août 2022 à 13h10 par Thomas Bourseau

S’étant lui-même mis sur le marché des transferts en retirant ses attaches avec Leicester City sur ses réseaux sociaux, Wesley Fofana déchaînerait les passions au PSG et surtout à Chelsea. Pour autant, et alors que les Blues semblaient se rapprocher des demandes de Leicester pour un transfert, les Foxes feraient grimper les enchères.

Du haut de ses 21 ans, Wesley Fofana sait pertinemment ce qu’il veut pour la suite de sa carrière. Après deux saisons passées à Leicester City, l’ex-défenseur de l’ASSE aimerait changer d’air et rejoindre un club qui disputera la Ligue des champions. Pour ce faire, Fofana semblerait forcer la main à ses dirigeants pour son transfert et a donc retiré les mentions Leicester de ses bios Instagram et Twitter . De bon augure pour Luis Campos qui verrait bien Wesley Fofana s’intégrer à la défense à trois mise en place par Christophe Galtier au PSG.

Une lutte acharnée avec Chelsea pour le transfert de Wesley Fofana

Cependant, la bataille s’annonce rude pour le PSG dans la course à la signature de Wesley Fofana. Chelsea ferait partie intégrante de ladite course. Déterminé à mettre la main sur le joueur de Leicester City, Chelsea se serait déjà fait recaler à deux reprises par le comité de direction des Foxes pour la simple et bonne raison que les offres en question n’étaient pas du goût de Leicester et ne répondaient pas aux attentes du pensionnaire de Premier League. De son côté, le PSG n’aurait pas encore dégainé son offre pour Wesley Fofana.

Malang Sarr is on his way to AS Monaco and this could have a direct impact on Wesley Fofana's move to Chelsea. #CFC https://t.co/7Al8N3A8IF — Bobby Vincent (@BobbyVincentFL) August 9, 2022

Chelsea attendrait… 100M€ pour Fofana