PSG : L’espoir renaît pour Luis Campos avec Bernardo Silva

Publié le 10 août 2022 à 12h45 par Jules Kutos-Bertin

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG s’intéresse à Bernardo Silva. Cependant, ses représentants auraient indiqué à Manchester City que le Portugais voulait rejoindre le FC Barcelone. Une idée dont ne veulent pas entendre parler les Skyblues qui ne souhaitent pas négocier avec le club catalan.

Au PSG, le mercato est encore loin d’être terminé. Christophe Galtier l’a annoncé, il attend encore au moins trois recrues pour étoffer son effectif. Fabian Ruiz, le milieu de Naples, pourrait être l’une des trois. Et il n’est pas la seule idée du club de la capitale pour l’entrejeu. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG s’intéresse à Bernardo Silva, tout comme le FC Barcelone.

Pas d’accord entre Barcelone et Manchester City

Depuis plusieurs semaines, c’est bien le Barça qui fait la course en tête dans ce dossier. Ce mardi, la presse catalane annonçait même un accord entre Barcelone et Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva, une information démentie par la suite. Mais pas suffisant pour apaiser les discussions…

