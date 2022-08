Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos va boucler un départ à 0€ sur le mercato

Publié le 10 août 2022 à 10h10 par Thomas Bourseau

A l’été 2020, Rafinha débarquait libre de tout contrat en provenance du FC Barcelone au PSG. A présent, il semblerait selon la presse brésilienne que le Paris Saint-Germain soit enclin à l’idée d’utiliser la même stratégie que le Barça pour économiser le salaire du milieu de terrain alors que l’Atletico Mineiro travaillerait en coulisse pour boucler son arrivée.

Il était arrivé dans les toutes dernières minutes du mercato estival de 2020 et ce, sans que le PSG n’ait à verser la moindre indemnité de transfert au FC Barcelone. En effet, Rafinha avait été libéré de son contrat par le Barça , qui ne voulait plus le compter au sein de son effectif. Cependant, un pourcentage à la revente avoisinant les 30 % avait été convenu entre le FC Barcelone et le PSG. N’ayant pas non plus fait son trou au PSG, en atteste son prêt de six mois à la Real Sociedad lors de la deuxième partie de la saison dernière, Rafinha serait définitivement poussé vers la sortie cet été par la nouvelle section sportive du Paris Saint-Germain emmenée par Luis Campos.

Rafinha bientôt libéré de son contrat, l’Atletico Mineiro intéressé

En coulisse, des discussions auraient lieu au sein de la direction de l’Atletico Mineiro au sujet de Rafinha. C’est en effet l’information récoltée par O Globo . A en croire le média brésilien, le PSG pourrait finalement prendre la décision de libérer Rafinha de son contrat, ce qui serait susceptible d’engendrer une arrivée libre du milieu de terrain offensif à l’Atletico Mineiro. Au vu du pourcentage élevé à la revente et vu que la cote de Rafinha n’est pas énorme sur le marché, le PSG ne s’y retrouverait pas vraiment financièrement avec une vente d’une faible indemnité de transfert alors qu’en le libérant de son contrat, le PSG économiserait son salaire, comme le FC Barcelone l’a fait avant le club de la capitale.

Atlético-MG tem negociação adiantada para repatriar Rafinha, do PSG. No Panorama Esportivo https://t.co/vDyTQKjZ1D — Diogo Dantas (@diogodantas) August 9, 2022

