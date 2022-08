Foot - Mercato - PSG

PSG : Nkunku, Diaby… Les coulisses de leur transfert avorté

Publié le 10 août 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Formés au PSG, Christopher Nkunku et Moussa Diaby ont, comme beaucoup, fait le choix d’aller exploser ailleurs. Aujourd’hui, les deux internationaux français brillent à Leipzig et au Bayer Leverkusen. De quoi susciter certains intérêts et il a notamment été question d’un possible retour au PSG. Cela n’arrivera pas cet été. Et pour cause…

Cela fait maintenant de longues saisons que le PSG subit l’exode de ses plus grandes pépites. Au milieu des stars parisiennes, il est compliqué pour ces jeunes de se faire une place. Plusieurs ont alors décidé de s’exporter. Christopher Nkunku et Moussa Diaby ont notamment fait le choix de l’Allemagne. Un choix payant puisque le joueur du RB Leipzig et celui du Bayer Leverkusen n’en finissent plus d’impressionner de l’autre côté du Rhin. Des performances qui ne passent pas inaperçues, y compris du côté du PSG. En effet, ces dernières semaines, un possible retour de Nkunku et Diaby a fait parler sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : De nouveaux départs à prévoir pour les cracks du PSG https://t.co/XARcoKQExt pic.twitter.com/JWEmdPNlSR — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Diaby et Nkunku prêts à revenir au PSG

D’ailleurs, interrogés sur un retour au PSG, Christopher Nkunku et Moussa Diaby n’avaient clairement pas fermé la porte. « Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de coeur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football. C'est flatteur d'avoir les plus grands clubs du monde qui s'intéressent à moi », avait lâché le joueur de Leipzig. De son côté, l’ailier de Leverkusen avait expliqué : « Paris c'est mon club formateur, le club qui m'a tout appris. Je n'exclus pas à un retour. Si le PSG est amené à me contacter, j'y réfléchirais comme pour tout autre club. Oui forcément la Coupe du monde à venir va être un facteur pour le mercato ». Finalement, ni Nkunku, ni Diaby ne reviendra au PSG cet été.

Une prolongation plutôt que le PSG pour Nkunku

D’ailleurs, Christopher Nkunku a fait un choix important lors de ce mercato. Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, l’international français a décidé de prolonger avec le RB Leipzig. L’Equipe explique pourtant ce mercredi que Nkunku souhaitait quitter le club allemand durant l’intersaison afin de rejoindre un club plus compétitif. Finalement, Leipzig a vu ses efforts payer. Il n’était absolument pas question de se séparer de l’ancien joueur du PSG qui a donc prolonger son contrat avec le club de la galaxie Red Bull.

Diaby a hésité et est resté

Pas de prolongation pour Moussa Diaby, mais le joueur du Bayer Leverkusen ne va également pas partir cet été. Selon le quotidien sportif, lui aussi souhaitait pourtant partir et découvrir autre chose. Mais alors que le Bayer va jouer la Ligue des Champions et que la Coupe du Monde arrive en fin d’année, Diaby a finalement fait le choix de rester où il est actuellement. Un départ sera donc pour plus tard…