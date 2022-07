Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le PSG a raté son coup pour Christopher Nkunku

Publié le 14 juillet 2022 à 20h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il était annoncé proche du PSG ou encore du Real Madrid, Christopher Nkunku n’a finalement pas quitté le RB Leipzig où il a même finalement prolongé son contrat. Le Français a justifié son choix en fermant même la porte à un éventuel départ en 2023.

En quête de renforts dans le secteur offensif et potentiellement dans l’éventualité où Kylian Mbappé partirait au Real Madrid avant de prolonger son contrat, le dossier Christopher Nkunku aurait été ouvert du côté du PSG avant que Leonardo, ex-directeur sportif, soit démis de ses fonctions.

Christopher Nkunku estime que sa prolongation était une évidence

En juin dernier, Christopher Nkunku a finalement prolongé son contrat envers le RB Leipzig jusqu’en juin 2026, mettant un terme aux rumeurs de transferts alors que le PSG, le Real Madrid et des clubs anglais étaient sur les rangs pour s’offrir les services du champion du monde tricolore. D’ailleurs, Kicker a révélé dernièrement qu’il n’y aurait pas de clause libératoire dans son nouveau contrat. Et de toute manière, et ce bien que le Real Madrid soit prêt à retenter sa chance l’été prochain pour Christopher Nkunku, le Français n’est pas prêt à changer d’air.

« Je n'ai pas prolongé pour partir l'année prochaine »