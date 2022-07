Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle recrue imminente pour Tudor à l'OM

Publié le 14 juillet 2022 à 17h00 par La rédaction

Engagés dans un mercato difficile, Pablo Longoria et Javier Ribalta tentent de renforcer l'effectif de Tudor en se positionnant sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Cette fois-ci, c'est en Suisse et plus précisément au Servette FC que les équipes de recrutement de l'OM seraient en passe de conclure une belle affaire.

Faisant face à des restrictions budgétaires importantes qui ont forcé Jorge Sampaoli à quitter l'OM, le club olympien ne parvient pas à finaliser certaines opérations. Les salaires et les indemnités réclamés par certains clubs freinent la direction olympienne dans sa quête de renforts pour l'équipe de Tudor. Néanmoins, l'OM serait passé à l'attaque pour un jeune défenseur suisse.

Contrat déjà signé pour le Suisse ?

Journaliste pour Gianluca Di Marzio, Luca Bendoni a confirmé les informations annonçant que Roggerio Nyakossi (18 ans) serait sur le point de s'engager avec l'OM. Le club se serait mis d'accord avec le Servette FC pour le transfert de ce défenseur central très prometteur. Le montant de l'opération n'aurait cependant pas filtré pour le moment. Roggerio Nyakossi a disputé 5 matchs en pro et il est également le capitaine des U19 de la sélection helvète.

L'OM s'arme pour la Youth League

Le club olympien pourrait donc conclure l'arrivée d'un nouveau jeune après les signatures de Bartug Elmaz et de Jelle Van Neck. L'OM souhaite renforcer sa réserve afin d'éviter une possible humiliation en Youth League. De plus, Nyakossi, Elmaz et Van Neck pourraient également intégrer l'équipe première coachée par Igor Tudor en cas de bonnes performances.