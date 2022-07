Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge enfin pour le transfert de Kimpembe !

Publié le 14 juillet 2022 à 15h45 par Quentin Guiton

Plus en odeur de sainteté au PSG depuis ses déclarations polémiques, Presnel Kimpembe a des chances de quitter son club formateur cet été. Si la Juventus avait pensé à lui dans un premier temps, c’est à présent Chelsea le plus chaud sur le dossier. D’ailleurs, Thomas Tuchel en personne a appelé son ancien joueur…

Si le PSG veut se renforcer cet été, dégraisser son effectif reste l’une des tâches prioritaires. Ainsi, plusieurs joueurs ont été invités à aller voir ailleurs. Parmi eux, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Mauro Icardi ou encore, plus surprenant, Presnel Kimpembe. Titulaire indiscutable aux côtés de Marquinhos en charnière centrale, le Titi parisien avait été l’auteur d’une sortie énigmatique sur son avenir lors du dernier rassemblement avec l’Equipe de France. Des déclarations qui n’avaient pas du tout plu à Luis Campos et au PSG. Le club parisien aurait donc décidé que Kimpembe ne serait pas retenu en cas de belle offre. De plus, la somme récupérée par son possible transfert pourrait permettre au PSG de finaliser la venue de Milan Škriniar en provenance de l’Inter Milan.

De gros clubs intéressés

Et Kimpembe ne manque pas de prétendants. Dans un premier temps, c’est la Juventus qui s’est penchée sur le cas du Français, afin de remplacer Matthijs de Ligt annoncé très proche du Bayern. Mais finalement, c’est une autre équipe qui semble tenir la corde. Après avoir perdu Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et certainement bientôt César Azpilicueta, la priorité de Chelsea est de se renforcer en défense. Kalidou Koulibaly serait proche de signer, mais Chelsea voudrait également recruter Presnel Kimpembe pour l'aligner à ses côtés.

Tuchel prend les choses en main