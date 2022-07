Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélation de taille sur l'avenir de Christopher Nkunku

Publié le 4 juillet 2022 à 17h45 par Baptiste Lefilliatre

Avant qu'il ne prolonge son contrat au RB Leipzig jusqu'en juin 2026, Christopher Nkunku était annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Et ce ne serait pas la seule mauvaise nouvelle pour les Parisiens. L'international français ne devrait pas non plus quitter son club à l'été 2023, puisqu'il ne disposerait pas d'une clause de départ.

A l'occasion de ce mercato estival, le secteur offensif du Paris Saint Germain va connaitre du changement. Après le départ d'Angel Di Maria, dont le contrat arrivait à expiration le 30 juin dernier, Neymar et Mauro Icardi sont également poussés vers la sortie. Afin d'apporter du sang neuf sur le front de l'attaque, le club de la capitale s'était renseigné sur le profil de Christopher Nkunku (RB Leipzig), formé chez les champions de France en titre, qu'il avait quitté en 2019.

Nkunku a prolongé à Leipzig…

Mauvaise nouvelle pour le PSG, l'international français a prolongé son contrat au RB Leipzig jusqu'en juin 2026. Si les dirigeants parisiens pensaient peut-être pouvoir lancer une nouvelle offensive l'année prochaine pour enrôler Nkunku, le dossier risque d'être compliqué.

…et n'a pas de clause de départ