Mercato - OM : L’OM snobé pour José Mourinho, il s’explique

Publié le 4 juillet 2022 à 16h30 par Quentin Guiton

Orphelin de Boubacar Kamara parti du côté d’Aston Villa, l’OM doit le remplacer. Dans cette optique, le club olympien s’est renseigné sur de nombreux joueurs. L’un d’entre eux était Nemanja Matić, libre de tout contrat, mais qui a préféré rejoindre l’AS Rome. Le joueur est d’ailleurs revenu sur son choix…

Le 23 mai dernier, Boubacar Kamara quittait l’OM pour s’envoler en Angleterre du côté d’Aston Villa. Désireux de prendre un nouvel envol, Kamara décidait donc de découvrir la Premier League, au grand dam des Marseillais… Véritable pilier à l’OM, le Français sort d’une saison canon, ce qui lui a même ouvert les portes de l’Equipe de France. Un gros coup dur donc pour l’OM, qui n’est pas parvenu à le retenir malgré les arguments de Pablo Longoria. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’OM se trouve dans l’obligation de le remplacer pour espérer rester compétitif.

Des pistes mais pas de recrues….

Dans cette quête d’un milieu de terrain, l’OM a donc ciblé plusieurs joueurs. Les Phocéens se sont penchés sur les deux Français Jordan Veretout (AS Rome) et Francis Coquelin (Villarreal) ou encore le Belge Axel Witsel, annoncé tout proche du club. Mais ce dernier a finalement préféré l’Espagne et l’Atlético de Madrid. Un échec retentissant qui aurait même été une des causes du départ de Jorge Sampaoli… Et puis il y a eu un intérêt pour Nemanja Matić. Ce dernier, en plus de son expérience du haut-niveau, avait l’avantage d’être libre de tout contrat. Mais encore une fois, cette cible à 0€ est partie en fumée, le joueur ayant décidé de rejoindre l’AS Rome et son ancien coach José Mourinho.

Pas d’hésitation pour Matić

En conférence de presse, Nemanja Matić est revenu sur ce choix de snober l'OM pour l'AS Rome. Un choix qu’il décrit comme simple : « La négociation a été rapide parce que les ambitions de l’équipe et du coach sont les mêmes que les miennes. La victoire en Ligue Europa Conférence n’a pas affecté mon choix, car c’était un choix facile. Quand je prends une décision, rien ne me fait changer d’avis ».

