Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos reçoit une nouvelle offre pour cet indésirable

Publié le 10 août 2022 à 19h10 par Amadou Diawara mis à jour le 10 août 2022 à 19h14

Désireux de dégraisser son effectif, le PSG aurait inscrit le nom de Thilo Kehrer dans sa liste d'indésirables. Alerté par la situation de l'international allemand, West Ham aurait dégainé une première offre, qui aurait été refusée par Luis Campos. Déterminés, les Hammers auraient lancé une nouvelle offensive revue à la hausse.

Arrivé au PSG cet été, Luis Campos a déjà frappé très fort sur le marché avec les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et de Renato Sanches. Alors que Fabian Ruiz devrait suivre, le conseiller football parisien aurait également à coeur de dégraisser l'effectif de Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Les coulisses du transfert de Kalimuendo sont révélées https://t.co/I6GvxoDrtv pic.twitter.com/Ddq48mzpp8 — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

Le PSG a refusé l'offre de West Ham pour Thilo Kehrer

Dans cette optique Luis Campos aurait identifié un grand nombre d'indésirables, qu'il aurait placé dans un deuxième groupe d'entrainement pour boucler leurs transferts. Et en plus de Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Rafinha, Ander Herrera et Idrissa Gueye, Thilo Kehrer figurerait dans cette liste. Et heureusement pour le PSG, un club serait bien décidé à profiter de la situation pour boucler le transfert de l'Allemand.

West Ham a dégainé à nouveau pour le transfert de Thilo Kehrer