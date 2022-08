Foot - Mercato - PSG

Campos a une offre de transfert pour un indésirable

Publié le 10 août 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Thilo Kehrer pourrait ne pas s’éterniser du côté du PSG. Et comme Alphonse Aréola avant lui, l’avenir de l’international allemand pourrait s’écrire à West Ham. Pour la simple et bonne raison que les Hammers auraient approché Luis Campos et le Paris Saint-Germain avec une offre de transfert.

West Ham pourrait bien faire les affaires de Luis Campos. Le conseiller football du PSG aurait à coeur de pouvoir effectuer une grosse opération dégraissage avant la clôture du mercato estival. Et comme pour Alphonse Aréola, qui a été définitivement recruté par les Hammers après un prêt d’une saison au sein du club londonien, West Ham en pincerait pour Thilo Kehrer, devenu indésirable au PSG.

West Ham aurait bien dégainé une offre pour Kehrer

Ces derniers jours, Sky Sports évoquait une offre transmise par West Ham pour Thilo Kehrer. Pour autant, la branche britannique du média ne révélait pas le montant de la proposition de transfert en question. Ce mercredi, The Daily Mail confirme la tendance et donc l’intérêt de West Ham pour Kehrer en affirmant au passage que l’entraîneur David Moyes réclamerait désespérément du sang neuf dans plusieurs secteurs de jeu de son effectif.

Eric Bailly, alternative de West Ham pour Thilo Kehrer