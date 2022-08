Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a activé une piste surprenante sur le mercato

Publié le 11 août 2022 à 18h45 par Amadou Diawara mis à jour le 11 août 2022 à 18h47

Alors qu'il aurait de grosses difficultés à s'entendre avec l'Inter pour le transfert de Milan Skriniar, Luis Campos aurait activé d'autres cibles au poste de défenseur central en cas d'échec sur ce dossier. Et en plus de Mohamed Simakan et de Wesley Fofana, le conseiller football du PSG penserait à recruter Josko Gvardiol.

Après avoir bouclé le transfert de Nordi Mukiele, Luis Campos aimerait toujours renforcer la défense de Christophe Galtier. Dans cette optique, le conseiller football du PSG serait toujours aussi déterminé à recruter Milan Skriniar. Toutefois, l'Inter camperait sur ses positions et ne compterait en aucun cas baisser son prix de vente, qui serait fixé à 70M€.

Mercato - PSG : Ça se précise pour le transfert de Keylor Navas https://t.co/gMI7zzjfQP pic.twitter.com/7QAjdClLhm — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Le PSG a coché le nom de Josko Gvardiol

En prévision d'un possible échec pour Milan Skriniar, Luis Campos aurait identifié plusieurs plans B, dont Wesley Fofana et Mohamed Simakan. Toutefois, ces deux pistes françaises ne seraient pas les seules inscrites sur les tablettes du conseiller football du PSG.

Luis Campos s'est renseigné sur la situation de Josko Gvardiol