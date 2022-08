Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat XXL attend déjà Rashford à Paris

De nouveau dans le viseur du PSG, Marcus Rashford serait déterminé à rejoindre le club de la capitale. La semaine dernière, son frère et représentant aurait même rencontré les dirigeants parisiens. Et pour faire plier définitivement le clan Rashford, Luis Campos serait prêt proposer un très gros contrat au joueur.

Ce jeudi, Christophe Galtier a annoncé la couleur pour la fin de mercato du PSG. « Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste là », a lancé le technicien français en conférence de presse.

Luis Campos planche dessus depuis un moment et un nom vient de sortir. D’après les informations du journal L’Equipe , le PSG a relancé le dossier Marcus Rashford. Des négociations auraient même déjà été ouvertes avec l’entourage de l’international anglais. Toutefois, Manchester United n’a pas encore été contacté par le PSG. Heureusement pour Paris, la volonté de Marcus Rashford risque de peser dans ce dossier. Comme l’a expliqué Foot Mercato , l’attaquant mancunien souhaite rejoindre le PSG.

Et même si Manchester United n’a pas encore été mêlé aux premières négociations, le PSG n’a pas perdu de temps. A en croire les informations du journal The Times , les dirigeants parisiens auraient rencontré le clan Rashford la semaine dernière. A ce sujet, The Telegraph ajoute que c’est le frère du joueur, qui le représente aussi, qui a discuté avec l’état major du PSG. Une avancée considérable dans un dossier qui vient tout juste de faire son retour sur le dessus de la pile.

Lot of moving parts and a lot of agendas in Marcus Rashford to PSG. But it does appear PSG met his brother Dwaine - who represents him - last week and there is some interest. More on @TeleFootball