Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rashford a déjà tranché pour un transfert à Paris

Publié le 11 août 2022 à 21h00 par Jules Kutos-Bertin

En quête d’un nouvel attaquant, le PSG a ouvert des négociations avec Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United est en fin de contrat dans un an et il semble loin d’une prolongation. L’international anglais serait d'ailleurs très tenté par le projet parisien et souhaiterait rejoindre le club de la capitale.

A trois semaines de la fin du mercato, le PSG n’a pas fini ses emplettes. Christophe Galtier l’a révélé ce jeudi en conférence de presse, il attend toujours un attaquant. Ainsi, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG planche sur plusieurs dossiers, dont un en Premier League.

Marcus Rashford dans le viseur du PSG ?

D’après les informations du journal L’Equipe , le PSG a ouvert des discussions avec l’entourage de Marcus Rashford pour boucler un transfert. A un an de la fin de son contrat avec Manchester United, l’international anglais n’a toujours pas prolongé. Et les premières discussions avec le PSG avanceraient dans le bon sens.

Marcus Rashford veut rejoindre le PSG