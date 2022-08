Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos déterre un vieux dossier XXL de Leonardo

Publié le 11 août 2022 à 19h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 11 août 2022 à 19h36

Toujours à la recherche d’un attaquant pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos a relancé une piste de Leonardo : Marcus Rashford. Des contacts auraient déjà été pris avec l’entourage du buteur de Manchester United et les discussions avanceraient dans le bon sens. A un an de la fin de son contrat, l’international anglais réfléchit sérieusement à son transfert.

Cet été, le PSG avait prévu de changer beaucoup de choses. A commencer par la direction. Leonardo a fait ses valises, remplacé par Luis Campos. A peine arrivé, le Portugais a imposé ses idées. Ainsi, sur demande de Luis Campos, Christophe Galtier a débarqué au PSG. Pour le moment, tout roule pour le technicien français qui a déjà remporté le Trophée des Champions, avant de faire un début de championnat fracassant contre Clermont (0-5).

Christophe Galtier veut un autre attaquant

Forcément, l’une des premières étapes de l’ère Galtier, c’est le mercato. Après avoir bouclé les signatures de Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG veut recruter un attaquant. « Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste là », a expliqué Christophe Galtier, ce jeudi, en conférence de presse.

Mercato - PSG : Luis Campos a tenté un coup avec... Memphis Depay https://t.co/As9C2vp3Xr pic.twitter.com/8gQR2vqaLo — le10sport (@le10sport) August 11, 2022

Marcus Rashford, la nouvelle idée de Campos

Si aucun nom n’a été révélé par Christophe Galtier, une nouvelle piste vient bien d’être activée. D’après les informations du journal L’Equipe , le PSG aurait relancé la piste menant à Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United. A un an de la fin de son contrat avec les Red Devils , l’international anglais sait qu’il est dans un tournant de sa carrière, surtout qu’il souhaite absolument retrouver la sélection où il a perdu sa place sur les derniers rassemblements. A quelques mois du mondial au Qatar, la décision de Rashford sur son avenir pourrait tout faire basculer.

Les discussions avancent positivement