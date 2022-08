Foot - Mercato

Simakan, Dieng, Strootman… Toutes les infos mercato du 11 août

Publié le 11 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Sanchez est arrivé, Longoria cible un autre attaquant

Alors qu'Alexis Sanchez est désormais un joueur de l'OM, cela pourrait encore bouger en attaque chez les Phocéens. En effet, selon les informations de Footmercato , Pablo Longoria n'aurait toujours pas abdiqué pour Gerard Deulofeu, annoncé depuis de nombreux mois maintenant dans le viseur des Phocéens. Actuellement à l'Udinese, l'Espagnol dispose également d'autres options pour son avenir.



OM : Longoria fonce sur un coéquipier de Cristiano Ronaldo

Cet été, l'OM s'est déjà bien renforcé en défense centrale, mais cela pourrait ne pas être terminé. Pablo Longoria aurait ainsi coché le nom d'Eric Bailly, actuel joueur de Manchester United. Comme révélé par L'Equipe , l'OM aurait renoué le contact pour l'international ivoirien. Il faudra également se mettre d'accord avec Manchester United, qui réclamerait un transfert sec pour Bailly.



PSG : Un plan B à 40M€ révélé pour oublier Skriniar

Toujours à la recherche d'un défenseur central pour le PSG, Luis Campos galère avec l'Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar. Par conséquent, d'autres dossiers sont étudiés. Et selon les informations de L'Equipe , le plan B du PSG se nommerait Mohamed Simakan, actuellement sous contrat jusqu'en 2026 avec le RB Leipzig. Sous le charme de l'ancien de Strasbourg, le PSG pourrait donc se positionner cet été, mais pour cela, il faudra sortir le chéquier alors que les Allemands valoriseraient Simakan à 40M€.



OM : Alexis Sanchez va provoquer un transfert à 15M€ à l'OM

Avec Alexis Sanchez, l'OM a donc un attaquant supplémentaire. Mais il va désormais falloir dégraisser dans le secteur offensif. Et tous les regards se tournent alors vers Bamba Dieng. D'ailleurs, selon les informations de Fabrizio Romano, un transfert à 15M€ pourrait prochainement se conclure pour l'attaquant sénégalais. Dieng ne manquerait d'ailleurs pas de prétendants sur le mercato, étant courtisé en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Ecosse.



OM : Au placard, Strootman peut pourrir la vie de Longoria