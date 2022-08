Foot - Mercato - PSG

Galtier lâche ses vérités sur le transfert de Mauro Icardi

Publié le 11 août 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

Comme l’ensemble du groupe 2 ou lofteurs, Mauro Icardi est invité à aller voir ailleurs cet été. Cependant, contrairement à Thilo Kehrer ou encore Idrissa Gueye, les options seraient minimes pour Icardi, voire nulles. Pour autant, Christophe Galtier a affirmé avoir annoncé en personne à l’Argentin qu’il devrait quitter le club pour se relancer.

De quoi sera fait l’avenir de Mauro Icardi ? Au même titre qu’Idrissa Gueye ou encore Thilo Kehrer, l’attaquant argentin fait partie des « lofteurs », à savoir le groupe des indésirables dont le comité de direction du PSG veut se séparer. Régulièrement annoncé vers Monza, il semblerait que cette piste ne soit pas très chaude. D’ailleurs, L’Equipe a affirmé ces dernières heures qu’il n’y avait à ce jour, aucune destination crédible pour le transfert de Mauro Icardi.

Christophe Galtier a vendu la mèche à Mauro Icardi pour son départ

Pour autant, Christophe Galtier se serait montré franc auprès de Mauro Icardi en lui annonçant frontalement que dans son intérêt,, il devrait se trouver une porte de sortie avant la fin du mercato, n’entrant plus dans ses plans et dans ceux du PSG. « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ ». a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce jeudi.

Galtier assure que les parties travaillent de concert afin de « trouver la meilleure solution possible »