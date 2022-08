Foot - Mercato - OM

OM : Alexis Sanchez va provoquer un transfert à 15M€ à l'OM

Afin de renforcer l’attaque d’Igor Tudor cet été, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le Chilien est le deuxième renfort offensif de l’OM après Luis Suarez. Si l’attaquant de 33 ans a été accueilli chaleureusement par le public marseillais, il devrait néanmoins faire une victime dans le vestiaire. Avec son arrivée, c’est un autre attaquant qui devrait être poussé vers la sortie prochainement : Bamba Dieng.

L’arrivée de Luis Suarez dans le secteur offensif n’était pas suffisante aux yeux de Pablo Longoria. Le président de l’OM voulait intégrer un nouvel attaquant au sein de l’effectif marseillais cet été. Dans cette optique, c’est Alexis Sanchez qui a été choisi. Libre après la résiliation de son contrat avec l’Inter, le Chilien s’est engagé avec l’OM ce mercredi. Toutefois, l’arrivée de l’attaquant de 33 ans devrait bien faire une victime dans le vestiaire phocéen.

Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM Talks will continue in the next days to find a solution.