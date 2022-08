Foot - Mercato - OM

OM : Les coulisses du transfert d'Alexis Sanchez sont révélées

Publié le 11 août 2022 à 08h30 par La rédaction

L’Olympique de Marseille a officialisé la venue d’Alexis Sanchez, qui débarque libre après une expérience du côté de l’Inter Milan. Le buteur chilien arrive avec une grosse pression sur les épaules, alors que les supporters semblent attendre beaucoup de cet attaquant. Présent en conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria et Alexis Sanchez en ont profité pour raconté toutes les coulisses de ce transfert.

Pablo Longoria a bouclé un très gros coup sur le marché des transferts. En effet, le président de l’OM a réussi à faire venir Alexis Sanchez, libre de tout contrat, en provenance de l’Inter Milan. Grâce à cette arrivée, l’Espagnol a offert à Igor Tudor l’attaquant expérimenté qu’il attendait tant pour son effectif. D'ailleurs, Pablo Longoria et Alexis Sanchez ont dévoilé les coulisses de ce transfert.

« C’est un travail d’équipe et de patience »

Comme révélé lors de la conférence de presse de présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria a travaillé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de pouvoir faire venir l’attaquant de l’Inter Milan à l’OM. « C’est un travail d’équipe et de patience pour dire la vérité. Je tiens à remercier Alexis et son agent, Fernando Felicevich, pour leur patience. Il y avait des journées avec beaucoup de coups de téléphone » a ainsi avoué le président phocéen. Un aveu qui en dit long sur la façon de travailler de l’Espagnol.

« On avait déjà commencé l’année dernière »

D'ailleurs, Pablo Longoria a lancé l'opération Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille depuis l'année dernière. « On avait déjà commencé l’année dernière. Comment est Alexis, qu’est-ce qu’il en pense, quel sera son avenir ? C’était une bataille avec Ribalta. On a commencé sérieusement au mois de juin. C’était très clair pour Alexis, donc c’était plus facile pour nous. C’était long, mais il y a eu beaucoup de confiance entre nous tous » . Un travail de longue haleine, donc, pour faire venir cette star au sein de l’effectif de l’OM…

