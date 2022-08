Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour Gerson

Publié le 11 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Du côté de l’OM, c’est encore très calme dans le sens des départs sur ce marché des transferts. Il n’empêche que plusieurs rumeurs concerne notamment Gerson. Un an après son arrivée sur la Canebière, le Brésilien pourrait déjà partir et permettre à l’OM d’encaisser un joli chèque. Toutefois, un transfert serait encore loin d’être acte.

Si l’OM dynamite le mercato dans le sens des arrivées avec notamment celle d’Alexis Sanchez, pour ce qui est des départs, c’est une autre histoire. Pourtant, Pablo Longoria est mis sous pression par Frank McCourt pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Les ventes sont toutefois rares à Marseille jusqu’à présent. Mais le mercato n’est pas encore terminé et tout peut arriver…

Un intérêt du Milan AC

Le cas de Gerson se retrouve notamment au centre des discussions. En effet, le Brésilien est l’une des plus grosses valeurs marchandes à l’OM et pourrait ainsi renflouer les caisses du club phocéen. D’ailleurs, différentes rumeurs apparaissent sur le joueur d’Igor Tudor. Dernièrement, en Italie, on a notamment évoqué un intérêt du Milan AC pour Gerson.

Aucune négociation